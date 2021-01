Großeinsatz zu Silvester

Berliner Supermarkt niedergebrannt – Ausbruch im Feuerwerk-Lager

01.01.2021, 07:25 Uhr | dpa

Feuerwehrleute löschen einen brennenden Supermarkt: In Berlin ist eine Discounter-Filiale abgebrannt. (Quelle: Christophe Gateau/dpa)

In Berlin hat in der Nacht ein Brand einen Supermarkt zerstört. Die Flammen breiteten sich schnell aus – offenbar aus einem Gebäudeteil, in dem Feuerwerkskörper aufbewahrt wurden.



In der Silvesternacht ist ein Berliner Supermarkt niedergebrannt. Die rund 800 Quadratmeter große Fläche des Gebäudes im Ortsteil Buckow sei vollständig in Flammen aufgegangen, das Dach eingestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Feuerwehrleute im Einsatz: Das Gebäude stand in Flammen. (Quelle: Christophe Gateau/dpa)



Abgebrannte Supermarkt-Filiale: Das Feuer brach in der Nacht auf das neue Jahr aus. (Quelle: Christophe Gateau/dpa)



In einem Teil des Marktes schienen demnach Feuerwerkskörper gelagert worden zu sein, die durch das Feuer explodierten und durch die Gegend flogen. Derzeit sei es nur möglich, die Flammen von außen zu löschen. Zusätzlich mussten mehrere Druckgasbehälter aus einem angeschlossenen Geschäft in Sicherheit gebracht werden.



Menschen seien nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr, hieß es. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit rund 100 Kräften im Einsatz. Näheres war zunächst nicht bekannt.