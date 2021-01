Dutzende Retter im Einsatz

Erneut Feuer in Berliner U-Bahnhof ausgebrochen

04.01.2021, 12:45 Uhr | t-online, dpa, dak

Im U-Bahnhof am Roten Rathaus in Berlin-Mitte hat es gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz.

Wenige Tage nach dem Brand im U-Bahnhof Schloßstraße ist erneut ein Feuer in einer Station der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ausgebrochen. Der Brand am Montagvormittag ereignete sich in einem Zug der BVG im "Bahnhofsbereich" der neuen U-Bahn-Haltestelle "Rotes Rathaus" direkt am Berliner Regierungssitz. Das teilte die Feuerwehr auf Twitter mit.

Laut Informationen der "Berliner Morgenpost" sollen zwei Mitarbeiter der BVG behandelt worden sein – es bestehe der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Das Feuer – in dem leeren Zug – war gegen Mittag gelöscht. Etwa 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Ursache der Rauchentwicklung sei ein technisches Problem an einer U-Bahn gewesen.

Der Brand ist bereits der dritte an Berliner U-Bahnhöfen in wenigen Monaten. Mitte November war im Bahnhof Onkel Toms Hütte in Berlin-Dahlem ein großes Feuer ausgebrochen. Drei Menschen wurden verletzt. Drei Tage hielten keine Züge in dem Bahnhof. Am Bahnhof "Schloßstraße" soll etwa eine Woche kein Zug halten.