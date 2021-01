Mehr als 150 Kilogramm

Polizei beschlagnahmt Hunderte Tafeln gestohlene Schokolade

15.01.2021, 17:42 Uhr | dpa, t-online

Hunderte Tafeln Schokolade und Schokokugeln: Das ist die Ausbeute der Berliner Polizei nachdem Beamte ein Diebeslager im Bezirk Lichtenberg ausgehoben haben. Nach den Schokodieben wird noch gesucht.

Die Berliner Polizei hat bei einem Einsatz gestohlene Schokolade im Wert von fast 2.000 Euro gesichert. "Unser Abschnittskommissariat 14 überzeugt durch sorgfältige Vorgangsbearbeitung und starke Selbstbeherrschung", twitterte die Polizei am Freitag mit einem Lach-Smiley und einem Bild, auf dem die gestapelte Schokolade in einem Büro zu sehen ist.

Die Beweismittel stellten "so manchen Neujahrsvorsatz auf eine harte Probe". Laut Polizei war die Schokolade bei einer Durchsuchung in Berlin-Fennpfuhl entdeckt worden. Demnach handelt es sich um 688 Tafeln mit je 200 Gramm und 160 Schachteln Schoko-Kugeln. Nach einer Rechnung von t-online handelt es sich in Summe um etwa 170 Kilogramm Schokolade.



Vieles deute darauf hin, dass sie bei einem Supermarkt-Discounter gestohlen worden seien. Nach den Dieben werde noch gesucht.