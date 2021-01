Evakuierung notwendig

Weltkriegsbombe in Berlin-Lübars gefunden

29.01.2021, 07:57 Uhr | t-online

Eine Weltkriegsbombe (Symbolbild): Eine ähnliche Bombe muss in Berlin-Lübars geräumt werden. (Quelle: localpic/imago images)

Im Ortsteil Lübars von Berlin-Reinickendorf ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Diese muss bald geräumt werden.

Die Polizei hat im Zabel-Krüger-Damm im Ortsteil Lübars von Berlin-Reinickendorf eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Wie das Bezirksamt Reinickendorf mitteilt, werde die Bombe am 11. Februar entschärft. In der Zeit von 9 bis 17 Uhr ist eine Evakuierung rund um den Fundort notwendig.

Nach Angaben des Bezirksamts wird es Alternativunterkünfte bereitstellen, denn wegen der Kontaktbeschränkungen sei es nicht allen Betroffenen möglich, bei Familien und Freunden unterzukommen. Für Rückfragen, sollen sie sich an das Bürgertelefon (90294-4049 und 90294-4053) melden.

Folgende Straßen müssen evakuiert werden:

Alt Lübars 1 bis 13 und 21 bis 28

Am Fölzberg 1 bis 45

Am Jartz 1 bis 23

Am Klötzegraben 1 bis 32

Am Wiesenende 1 bis 23

Auf dem Mühlenberg 1 bis 33/35

Benekendorffstr. 163 bis 222a

Creienfelder Weg 1 bis 16

Feldlerchen Weg 23 bis 40

Grünsprecht Weg 23 bis 42

Hernholzweg 1 bis 35

Höpfersteig komplett

Im Vogtland komplett

Klötzesteig 5 bis 11

Quickborner Straße 19 bis 40 und 194 bis 208

Wittenauer Straße 192 bis 200

Zabel-Krüger-Damm 137 bis 237

Die von der Evakuierung betroffenen Straßen: Am 11. Februar wird die Bombe geräumt.



Darüber informiert das Bezirksamt betroffene Haushalte auch per Flyer. Die Bürger werden gebeten, am 11. Februar ausreichend Getränke und Nahrungsmittel mit in die Alternativunterkunft zu bringen.