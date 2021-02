Schaulustige auf dem Eis

Einsatz am Heiligen See – Person ins Eis eingebrochen

16.02.2021, 06:59 Uhr | t-online

Erneut ist eine Person in ins Eis eingebrochen. Dieses Mal auf dem Heiligen See in Potsdam. Schaulustige beobachteten die Rettungsaktion und brachten sich selbst in Gefahr.

Die Potsdamer Feuerwehr ist zu einer Rettung am Heiligen See ausgerückt. Eine Person ist ins Eis eingebrochen und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien.

Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, konnte die Person durch die Einsatzkräfte gerettet werden. Sie wurde mit einer Unterkühlung an den Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Feuerwehr beobachteten Schaulustige die Rettungsaktion – und brachten sich dabei selbst in Gefahr, in dem sie auf der Eisfläche standen. "Auf dem Eis stehen und zuschauen wie ein anderer aus demselben Gewässer gezogen wird, finden wir nicht wirklich lustig", heißt es auf Twitter.