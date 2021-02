Strom abgestellt

Wasserrohrbruch in Berlin reißt Krater in die Straße

19.02.2021, 07:06 Uhr | dpa

Ein Auto ist zur Hälfte in ein Wasserloch eingesunken: In einer Straße in Hermsdorf entstand ein Krater durch einen Bruch in einer Wasserleitung. (Quelle: Feuerwehr Berlin)