Täter auf der Flucht

Unbekannte überfallen Geldtransporter am Kurfürstendamm

19.02.2021, 11:31 Uhr | t-online

In Berlin ist ein Geldtransporter am Kurfürstendamm überfallen worden. Laut Polizei befinden sich mehrere Täter auf der Flucht. Zwei Sicherheitsleute sollen verletzt worden sein.

Gegen 10 Uhr ist in Berlin an der Ecke Kurfürstenstraße/Bleibtreustraße ein Geldtransporter überfallen worden. Das teilt die Polizei auf Twitter mit. Mehrere Täter sind demnach auf der Flucht.

Der Überfall geschah vor einer Bank. Dabei wurden nach ersten Erkenntnissen auch zwei Sicherheitsmitarbeiter verletzt. Ob geschossen wurde, war zunächst noch unklar.

Zuletzt hatte es in der Hauptstadt mehrere Überfälle auf Geldtransporter gegeben. So wurde am 15. Dezember ein Transporter an dem Hintereingang einer Ikea-Filiale in Schöneberg ausgeraubt. Nur zwei Tage später gab es einen Überfall auf einen Transporter in der Nähe des Einkaufszentrums Park Center im Berliner Bezirk Treptow.