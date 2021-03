Frau schwer verletzt

Ziviles Einsatzfahrzeug der Polizei überrollt 65-Jährige

05.03.2021, 17:41 Uhr | t-online

Von einem Polizeifahrzeug überrollt – das ist einer Frau in Berlin passiert. Als sie eine Straße überqueren wollte, wurde sie von dem Wagen erfasst und erlitt schwere Verletzungen.

Am Donnerstagnachmittag wurde eine Frau bei einem Unfall mit einem Polizeifahrzeug schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte die 65-jährige Frau gegen 14.15 Uhr in der Gutsmuthsstraße Ecke Schloßstraße in Steglitz eine Straße überqueren. Aus diesem Grund trat sie hinter das Zivilfahrzeug der Polizei.

Als der 37-jährige Fahrzeugführer zurücksetzte, erfasste er die Frau und überrollte sie mit dem Wagen. Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr mussten die Frau in ein Krankenhaus bringen. Nach bisherigem Stand wurde sie an den Beinen verletzt.



Auch der Fahrer des Zivilfahrzeuges erlitt einen Schock und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 übernommen.