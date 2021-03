Wohnungsbrand in Berlin-Neukölln – Möbel in Flammen

Mehrere Personen gerettet

Wohnungsbrand in Neukölln – Möbel in Flammen

13.03.2021, 09:19 Uhr | dpa, t-online

Einsatzwagen der Feuerwehr: In Berlin-Neukölln hat es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. (Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/Symbolbild/dpa)

Die Feuerwehr ist zu einem Wohnungsbrand in Berlin-Neukölln ausgerückt. Eine Person wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Am frühen Samstagmorgen hat es in einer Hinterhauswohnung in der Zwiestädter Straße in Berlin-Neukölln gebrannt. Drei Menschen seien aus der Wohnung im dritten Stock gerettet worden, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.



Bei den Geretteten soll es sich um eine Familie mit Kleinkind handeln, berichtet die "B.Z.". Die schwer verletzte Person hätten die Einsatzkräfte bewusstlos in ihrer Küche gefunden. Dort soll sich auch der Brandherd befunden haben.



Mehrere Einrichtungsgegenstände hatten Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei ist die Brandursache vorerst ungeklärt.