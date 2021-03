Messerattacke auf Spielplatz

17-Jähriger sticht 15-Jährigen nieder – Festnahme

18.03.2021, 13:17 Uhr | t-online

Ein Polizeiauto fährt an einem Spielplatz vorbei (Symbolbild): Mehrere Jugendliche hatten sich getroffen, um eine persönliche Angelegenheit zu klären. (Quelle: Kirchner-Media/imago images)

In Berlin-Mariendorf ist ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert. Ein 17-Jähriger verletzte einen 15-Jährigen mit einem Messer am Bauch. Der Jugendliche musste in eine Klinik gebracht und operiert werden.

Im Berliner Ortsteil Mariendorf hat die Polizei am Mittwochabend einen 17-Jährigen festgenommen. Mehrere Personen hatten sich gegen 20.20 Uhr auf einem Spielplatz im Steinhellweg getroffen, um eine persönliche Angelegenheit zu klären, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei soll der 17 Jahre alte Tatverdächtige einen 15-Jährigen mit einem Messer am Bauch verletzt haben. Daraufhin habe ein Unbekannter Dritter dem 17-Jährigen Reizgas ins Gesicht gesprüht, hieß es weiter.

Beamte einer Polizeistreife wurden auf das Geschehen aufmerksam und versorgten den Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Er wurde in eine Klinik gebracht und operiert. Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben jedoch nicht.

Der 17-jährige Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen und der Kriminalpolizei übergeben. Im Gebüsch fanden die Beamten zudem die mutmaßliche Tatwaffe. Die Ermittlungen dauern an.