Terminvergabe ab Gründonnerstag

Berlin gibt Astrazeneca frei – für Personen ab 60

31.03.2021, 15:12 Uhr | t-online

Nach dem Impfchaos um den Wirkstoff von Astrazeneca, hat sich die Berliner Verwaltung jetzt wohl für einen drastischen Schritt entschieden. Alle Personen zwischen 60 und 70 Jahren sollen Termine für den Impfstoff vereinbaren können.

Berlinerinnen und Berlin ab 60 sollen sich ab Karfreitag gegen das Coronavirus impfen lassen können – mit dem Impfstoff des Herstellers Astrazeneca. Termine sollen ab Gründonnerstag telefonisch vergeben werden, hat der RBB aus der Gesundheitsverwaltung erfahren.

Die Entscheidung sei eine Reaktion auf die gestrige Empfehlung der Ständigen Impfkommission den Astrazeneca-Wirkstoff – mit Ausnahmen – nur an Personen ab 60 Jahren zu verimpfen. Bei Personen unter 60 Jahren waren vereinzelt Hirnvenenthrombosen in einem geringen zeitlichen Abstand zur Impfung mit dem Wirkstoff aufgetreten. Trotzdem sei die Impfung des Astrazeneca-Vakzins an Jüngere nicht ausgeschlossen. Sie könnten sich zu einem späteren Zeitpunkt in Rücksprache mit einem Arzt impfen lassen.

Der Impfstoff von Astrazeneca hatte es in den vergangenen Wochen nicht leicht. Erst gab es Verwirrungen um die Wirksamkeit, dann um die Lieferverträge mit der EU und schließlich folgten zwei Impfstopps wegen Nebenwirkungen.