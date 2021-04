Brandausbreitung verhindert

Feuerwehr löscht zwei Autos und Gebäudeteil

19.04.2021, 09:47 Uhr | dpa, t-online

Mehrere Brände haben die Berliner Feuerwehr auf Trab gehalten. In Spandau brannten unter anderem zwei Fahrzeuge auf dem Hof eines Wohnhauses.

Im Berliner Bezirk Spandau haben in der Nacht zwei Autos sowie der Anbau eines Wohngebäudes gebrannt. Bei dem Feuer in der Jagowstraße sei jedoch niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Durch das Eingreifen sei die Brandausbreitung auf das Wohngebäude verhindert werden können.



Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Sie konnte zunächst keine weiteren Angaben zum Brand und dessen Ursache machen.

Das Feuer war nur eines von vier Bränden in Berlin-Spandau in der Nacht zu Montag. Im Ortsteil Staaken brannte es zudem in mehreren Kellern. Insgesamt waren 50 Einsatzfahrzeuge mit 160 Kräften im Einsatz. Der letzte Brand sei um zwei Uhr gelöscht gewesen, twitterte die Feuerwehr am frühen Morgen.