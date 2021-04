Berlin

Fahrradaktion gegen Ausgangssperre

24.04.2021, 21:59 Uhr | dpa

Mehrere Radfahrer sind am Samstagabend aus Protest gegen die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie durch die Berliner Innenstadt gefahren. Sie waren einem Aufruf im Internet gefolgt und hatten sich am Mariannenplatz in Berlin-Kreuzberg getroffen. Laut Polizei gab es keine Zwischenfälle. Die Aktion, an der sich nach einem Augenzeugenbericht etwa 20 bis 30 Radler beteiligten, war laut Polizei nicht als Demonstration oder Kundgebung angemeldet.