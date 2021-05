Berliner Öffnungsperspektiven

Unis kehren zu mehr Präsenz zurück

26.05.2021, 11:24 Uhr | loe, t-online

Humboldt Universität Berlin: Die renommierte Universität will – wie alle anderen Berliner Hochschulen – ab dem 4. Juni langsam zu mehr Präsenz zurückkehren.

Die Inzidenzwerte in Berlin sinken weiter. Nachdem in der vergangenen Woche Restaurants und Kultur außen Gäste empfangen durften, stellen nun auch die Hochschulen Öffnungen in Aussicht.

Ab dem 4. Juni sollen alle rund 200.000 Studierende und 25.000 Lehrende in Berlin wieder Zugang zum Campus und den Lehr- und Studienräumen bekommen. Das teilten die Senatskanzlei für Wissenschaft und Forschung und die Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten der Berliner Hochschulen (LKRP) mit.

Nach über einem Jahr größtenteils im digitalen Lehrmodus, hätten Studierende und Lehrende einen großen Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet, heißt es in der Pressemitteilung. Ab dem 4. Juni werden Lockerungen umgesetzt. Mit Hygienekonzept und Teststrategie soll die Lehre und das Lernen auf dem Campus wieder möglich sein.



Auch Praxisformate in Kleingruppen

Dazu zählt die Präsenzleihe in den Bibliotheken, die Nutzung von PC-Pools, Arbeitsplätzen und Laboren. Auch dürfen Praxisformate in Kleingruppen mit maximal 25 Teilnehmenden wieder stattfinden. Diese Nachricht dürfte viele Studierende freuen und sogar motivieren, macht das Studienleben doch auch das Miteinander aus. "Die Gemeinschaft auf dem Campus ist auch durch Online-Formate nicht ersetzbar", sagt Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt-Universität.

Berlin: Steffen Krach (SPD), Berliner Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung, Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin, und Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin und Senator für Wissenschaft und Forschung.



Ab dem 18. Juni erhöhen die Hochschulen bei weiterhin niedriger Inzidenz die Präsenzanteile. Neben Praxisformaten in Kleingruppen mit nun bis zu 40 Teilnehmenden sollen dann auch weitere Lehrveranstaltungen und Prüfungen in den Hochschulen stattfinden dürfen. Voraussetzung seien Impfung, eine durchgemachte Infektion, Tests, Masken und Abstandsregeln. Auch die Mensen bieten dann wider Speisen zum Mitnehmen an.

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, erläutert: "Mit der fortschreitenden Berliner Impfkampagne wollen wir die Rückkehr auf den Campus für das kommende Wintersemester absichern. Denn auch, wenn die Digitalisierung viele sinnvolle Einsatzfelder in Lehre, Forschung und Verwaltung findet, bleiben unsere Hochschulen auch in Zukunft Präsenzhochschulen."