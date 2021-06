Innenräume, Events, Gastro

Weitreichende Corona-Lockerungen in Berlin

01.06.2021, 13:44 Uhr | t-online, dpa, loe

Restaurants am Schiffbauerdamm öffnen ihre Außenbereiche: Zum Draußensitzen muss nun kein negativer Corona-Test mehr vorgelegt werden. (Quelle: FurureImage/imago images)

Berlin macht sich locker: Zum Wochenende entfällt die Testpflicht in der Außengastronomie. Auch zahlreiche weitere Bereiche kehren langsam zur Normalität zurück.

Der Berliner Senat hat getagt und damit zahlreiche Corona-Lockerungen beschlossen. Sie gelten ab Freitag, dem 4. Juni. Lesen Sie hier nach, was bald gilt:

In Berlin müssen Kunden, die draußen in einem Restaurant, einer Bar oder einem Biergarten sitzen möchten, ab Freitag keinen negativen Corona-Test mehr vorlegen, laut der neuen Berliner Infektionsschutzverordnung. Auch im Einzelhandel fällt die Testpflicht weg. Dort mussten Kunden zum Shoppen ebenfalls ein negatives Testergebnis oder den Nachweis einer Impfung vorlegen. Genesene mussten einen positiven PCR-Test vorlegen, der mindestens 28 Tage aber nicht älter als sechs Monate sein durfte.

Mit dem Schritt war bereits gerechnet worden, denn auch im Nachbarland Brandenburg entfällt die Testpflicht bereits ab dem 3. Juni. In Niedersachsen gilt sie ebenfalls schon seit Montag nicht mehr. Möglich machen das sinkende Inzidenzwerte. In Berlin lag der für Lockerungen wichtige Wert am Dienstag bei 33,6.

Allerdings dürfen Gastronomen nun auch ihre Innenbereich öffnen. Wer hier sitzen möchte, muss noch immer einen Negativtest vorlegen. "Das sind große Schritte, die wir hier gehen", sagte Ramona Pop (Grüne) nach der Senatssitzung. "Wir hoffen, dass die Vorsicht weiter bleibt."

Events und Veranstaltungen in Berlin



Der Senat beschloss auch, Veranstaltungen im Freien mit bis zu 500 Teilnehmern zuzulassen. Drinnen sollen es 100 sein. Bei technischer Belüftung der Räume sollen auch 500 Personen in Innenbereichen möglich sein. "Es werden ab Freitag wieder nennenswert Kulturveranstaltungen möglich sein", sagte Klaus Lederer (Linke). Auch Fitnessstudios sollen öffnen dürfen. Ebenso können Hotels ab dem 11. Juni wieder Gäste beherbergen.

Auch der Schulbetrieb geht wieder los. Ab dem 9.Juni kehren Schulen zum Präsenzunterricht zurück. Grund dafür ist die Niederlage des Landes Berlins vor dem Verwaltungsgericht. t-online berichtete. Voraussetzung ist dabei das Tragen von Masken in geschlossenen Räumen und dass sich die Schüler mindestens zweimal pro Woche testen lassen.

Kontaktbeschränkungen gelockert

In anderen Bereichen soll ebenfalls gelockert werden. So können sich bei Treffen draußen bis zu zehn Personen aus fünf Haushalten treffen. Drinnen seien Treffen mit bis zu sechs Personen aus drei Haushalten erlaubt. Auch das Alkoholverbot wurde gelockert: Statt von 23 bis fünf Uhr gilt es nur noch von 0 Uhr bis fünf Uhr.

Die Pandemie sei noch nicht besiegt, sagte Müller. Vor dem Hintergrund der sinkenden Zahlen wolle man aber so viel wie möglich und so früh wie möglich Begegnungen wieder möglich machen.