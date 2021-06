300 Beamte im Einsatz

SEK fährt mit BVG-Bus zu Glückspiel-Razzia

08.06.2021, 09:29 Uhr | dpa, aj, t-online

Großeinsatz in einem Hotel in der Nähe des Kurfürstendamms: In der Nacht durchsuchten Hunderte Beamte rund 160 Zimmer. Der Verdacht: illegales Glücksspiel.

Die Berliner Polizei ist am späten Montagabend zu einer Durchsuchung eines Hotelgebäudes in der Nähe des Kurfürstendamms ausgerückt. Es ging um den Verdacht des illegalen Glücksspiels, sagte eine Polizeisprecherin. Die "B.Z." berichtete, der Einsatz fand im Hotel "Panorama" statt.

Polizeibeamte stehen vor dem Hotel "Panorama" in der Nähe des Kurfürstendamms: Mit 300 Einsatzkräften durchsuchte die Polizei das zehngeschossige Gebäude. (Quelle: Paul Zinken/dpa)



Im Einsatz waren fast 300 Kräfte der Polizei. Es mussten zehn Geschosse inklusive Keller in dem Hotel durchsucht werden. Ein Polizeisprecher am Einsatzort sagte, es gehe um 160 Zimmer. Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) war bei der nächtlichen Razzia vertreten. Wie der RBB und die "B.Z." berichten, reisten die SEK-Beamten gut getarnt in Bussen der BVG an.

Gegenüber dem RBB kündigte eine Sprecherin an, Polizei und Berliner Generalstaatsanwaltschaft würden im Laufe des Dienstags über die Ergebnisse der Durchsuchungen sowie die Hintergründe informieren.