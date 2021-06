68-Jährige schwer verletzt

Mann überrollt Frau beim Einparken

18.06.2021, 18:34 Uhr | dpa

Als sie ihren Lebensgefährten in eine Parklücke einweisen wollte, ist eine Frau in Berlin vom Auto angefahren und überrollt worden. Der Fahrer erschrak offenbar, als er von der Bordsteinkante abrutschte.

Beim Einparken ist in Berlin-Hellersdorf eine 68-Jährige vom Auto ihres Lebensgefährten überrollt worden. Sie kam mit schweren Verletzungen an Armen und Beinen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau am Vormittag am Naumburger Ring den 72-Jährigen in eine Parklücke einweisen.



Er geriet beim Rangieren jedoch auf die Bordsteinkante, rutschte ab und erschrak, so dass er mit dem Fuß an das Gaspedal geriet. Zudem schob er bei dem Unfall zwei weitere Wagen aufeinander.