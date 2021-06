Täter auf der Flucht

Schüsse in Berlin – mindestens drei Verletzte

21.06.2021, 07:23 Uhr | aj, dpa, t-online

Ein bewaffneter Polizeibeamter geht in Richtung Müllerstraße: In Berlin-Wedding sollen Schüsse gefallen sein. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

Schüsse mitten in Berlin: Vor einem Lokal in der Müllerstraße im Wedding sind mehrere Personen offenbar durch Schüsse verletzt worden.

Im Stadtteil Wedding sind am späten Sonntagabend mehrere Schüsse gefallen. Dabei wurden Berichten zufolge mindestens drei Menschen verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei der Nachrichtenagentur dpa mitteilte, kam es im Bereich der Müllerstraße zu dem Vorfall.

Feuerwehrleute hängen vor einem Lokal in der Müllerstraße Planen auf: In Berlin-Wedding sind am späten Sonntagabend vermutlich mehrere Schüsse gefallen. (Quelle: Paul Zinken/dpa)



Die Verletzten kamen anschließend in ein Krankenhaus. Eine Frau erlitt einen Schock. Demnach ereignete sich der Zwischenfall vor einem Lokal, dort stellte die Polizei Patronenhülsen sicher. Die "Berliner Zeitung" berichtet, dass es sich bei dem Lokal um eine Shishabar handeln soll.

Der mutmaßliche Täter sei auf der Flucht, berichtete die "Bild". Die Müllerstraße war in beide Richtungen voll gesperrt worden. Auf Bildern waren schwer bewaffnete Einsatzkräfte und mit schusssicheren Westen zu sehen. Wie die Zeitung berichtet, seien 27 Schüsse gefallen. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen.