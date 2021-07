Berlin

Corona-Wochenwert in Sachsen nahezu unverändert niedrig

10.07.2021, 10:04 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenz in Sachsen bleibt auf einem niedrigen Niveau. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz für den Freistaat am Samstag mit 1,9 an. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche bei 1,8 gelegen. Konkret wurden 7 neue Fälle gemeldet. Bundesweit wurde im Vergleich zum Vortag am Samstag mit 5,8 eine leicht höhere Inzidenz registriert.

Landesweit haben die Großstädte Leipzig (3,7), Dresden (3,6) und Chemnitz (3,2) die höchsten Inzidenzwerte zu verzeichnen. Dagegen lagen die Landkreise Görlitz und Mittelsachsen weiterhin bei 0.