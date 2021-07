Berlin

Corona breitet sich mit unveränderter Geschwindigkeit aus

29.07.2021, 08:12 Uhr | dpa

Die Ausbreitung des Coronavirus in Berlin beschleunigt sich derzeit nicht weiter. Nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts infizierten sich in den vergangenen sieben Tagen 24,8 Menschen je 100.000 Einwohner. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz verharrt damit am dritten Tag in Folge auf diesem Wert. Vor einer Woche hatte sie bei 22,6 gelegen.

Bundesweit haben sich in den vergangenen sieben Tagen 16 von 100.000 Einwohnern mit dem Virus angesteckt. Unter allen Bundesländern verzeichnet Berlin den zweithöchsten Wert nach Hamburg. Einzelne Landkreise sind jedoch deutlich stärker betroffen. Seit Beginn der Pandemie haben sich in der Bundeshauptstadt nach den amtlichen Zahlen 182.630 Menschen infiziert.