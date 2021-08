Berlin

Hans: Kostenlose Corona-Schnelltests noch bis 10. Oktober

10.08.2021, 18:19 Uhr | dpa

Wer sich nicht gegen Corona impfen lassen will, muss ab dem 11. Oktober Corona-Schnelltests selbst bezahlen. "Bis dahin hatten alle die Möglichkeit, sich vollständig impfen zu lassen", teilte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Dienstag nach einem entsprechenden Bund-Länder-Beschluss mit. Für diejenigen, die sich nicht impfen lassen könnten oder für die eine Impfung nicht empfohlen sei, blieben die Tests auch in Zukunft kostenlos.

Die Tests hätten mehr Freiheiten ermöglicht, so lange es nicht genug Impfstoff für alle gegeben habe, teilte Hans weiter mit. Zudem seien sie nach wie "ein wichtiger Baustein, um das Infektionsgeschehen zu überblicken und Infektionsketten zu durchbrechen". Im Gegensatz zu Impfungen schützen sie aber nicht vor Infektionen.

Um die Pandemie langfristig zu überwinden, sei die Impfung das "wirkungsvollste Mittel". Daher sei es "richtig", dass diejenigen, die keine Impfung wollten, dann für die Tests selbst aufkommen müssten. "Klar ist: Mit einer hohen Impfquote haben wir es selbst in der Hand, wie stark uns Corona in den kommenden Wochen und Monaten einschränkt und belastet", sagte Hans.

Bund und Länder hatten sich am Dienstag darauf verständigt, dass es vom Bund finanzierte kostenlose Bürgertests soll es ab 11. Oktober nicht mehr geben soll. Begründung: Es gibt die kostenlose Impfung. Für Schwangere, Kinder und Jugendliche unter 18 sowie andere Menschen, für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt, sollen Antigen-Schnelltests aber kostenlos bleiben.