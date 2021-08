Kind rannte auf die Straße

Auto erfasst Elfjährige – schwer verletzt

11.08.2021, 14:03 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht im Einsatz (Symbolbild): In Begleitung ihrer Mutter wurde das Mädchen ins Krankenhaus gebracht. (Quelle: Nicolas Armer/dpa)

Bei einem Autounfall in Berlin-Spandau ist ein junges Mädchen schwer verletzt worden. Das Kind war offenbar an einer Kreuzung auf die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden.

Ein elfjähriges Mädchen ist von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Das Kind soll an der Kreuzung von Freudstraße und Falkenseer Chaussee in Berlin-Spandau auf die Fahrbahn gerannt und dabei vor den Wagen gelaufen sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der 30 Jahre alte Autofahrer habe den Zusammenstoß am Dienstagnachmittag trotz Bremsung und Ausweichmanöver nicht mehr verhindern können. Das Mädchen kam anschließend in Begleitung seiner Mutter zur Behandlung in ein Krankenhaus.