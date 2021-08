Hubschrauber im Einsatz

Großrazzia nach Messerangriff – Frau schwer verletzt

14.08.2021, 12:27 Uhr | t-online

Mit Hubschrauber, Diensthunden und weiteren Einsatzkräften hat die Berliner Polizei einen mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 30-Jährige soll seine Freundin mit einem Messer schwer verletzt haben.

Am Freitag hat die Polizei einen 30-Jährigen festgenommen. Der Mann soll am Abend in einer Laube an der Gottlieb-Dunkel-Straße in Tempelhof seine Freundin mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Der zufällig erscheinende Ex-Freund hörte die Hilferufe und soll dann die Scheibe der Gartenlaube eingeschlagen und die Frau befreit haben.



Während der Tatverdächtige in Richtung eines Baumarktes floh, rief der 38-jährige Ex-Freund den Rettungsdienst. Er leistete der 33-jährigen Schwerverletzten zudem Hilfe und fuhr sie anschließend in ein Krankenhaus.

Diensthunde im Einsatz

Die Einsatzkräfte der Polizei haben den Fluchtweg des mutmaßlichen Täters verfolgt und den Baumarkt umstellt. Die Beamten sollen den Baumarkt geräumt und durch Spezialeinsatzkräfte durchsucht haben – jedoch ohne Erfolg.

Diensthunde und ein Hubschrauber unterstützten den Einsatz. Am späten Abend gegen 22 Uhr konnten Beamte den Tatverdächtigen festnehmen. Der 30-Jährige soll sich an einem Bahngelände aufgehalten haben. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und von der der Kriminalpolizei fortgeführt.