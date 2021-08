Starkregen in Berlin

Unterführung überschwemmt – Warnung vor Unwetter

23.08.2021, 12:22 Uhr | pb, t-online

Wassermassen in der Unterführung: Am Sachsendamm musste in der Nacht ein Transporter abgeschleppt werden. (Quelle: Morris Pudwell/t-online)

Starke Regenmengen haben in der Nacht zu einer Überschwemmung in Berlin geführt. Einsatzkräfte mussten einen Transporter abschleppen. Weiterer Starkregen wird erwartet.

In der Nacht zu Montag kam es gegen 1 Uhr in der Früh zu Starkregen in der Hauptstadt. Am Sachsendamm im Berliner Stadtbezirk Tempelhof staute sich das Wasser in einer Unterführung. Der Fahrer eines Kleintransporters unterschätzte die Tiefe des stehenden Wassers und blieb mit dem Fahrzeug stecken.

Ein Pannenhelfer musste den Transporter in der Nacht abschleppen. Als der Regen nachließ, gingen auch die Wassermassen am Sachsendamm zurück.



Wetterdienst warnt vor Starkregen in Berlin und Brandenburg

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte im Vorfeld vor starken Regenmengen und Gewitter in Berlin und großen Teilen Brandenburgs gewarnt. Auch am Montag sind dort demnach noch kurzzeitig Regenmengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter möglich.