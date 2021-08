Berlin

Sarah Connor singt für Menschen mit Depressionen

26.08.2021, 12:25 Uhr | dpa

Sarah Connor (41) will mit einem Song über Depressionen Erkrankten und deren Angehörigen Hoffnung machen. "Ich habe mein ganzes Leben schon mit Depressionen zu tun. In jeglichen Beziehungen und Formen", schrieb die Sängerin am Donnerstag auf Facebook. "Meine Fans und Menschen, die sich mit meinen Texten etwas näher beschäftigen, wissen das von mir." Nur weil man auf einer Bühne stehe, heiße das nicht, dass man unverwundbar sei. "Ganz im Gegenteil."

Der Song "Stark" sei für einen Menschen, den sie über alles liebe und der durch eine sehr dunkle Zeit gegangen sei. "Ich habe mir große Sorgen gemacht und es ist mir sehr nahe gegangen, diesem Menschen mit Worten und Zuwendung nicht helfen zu können." Darum habe sie das Lied geschrieben; für wen es ist, will sie nicht verraten. Es sei ein Song aus der Sicht eines Tröstenden für den Erkrankten.

Dass sich Connor ernsten Themen widmet, ist nicht neu: Im Song "Vincent" ging es um Verwirrung und Schmerz in der Liebe - etwa bei einem Jungen, der erkennt, dass er schwul ist. Gerade machte sie einer Kampagne von Musikern mit, die für die Impfung gegen Corona wirbt.