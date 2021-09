Zeugen gesucht

Mann im Wedding erschossen – Polizei zeigt Fluchtauto

03.09.2021, 14:46 Uhr | t-online

Das mutmaßliche Tatfahrzeug: Es wurde kurz nach der Tat auf der Hochstraße in Gesundbrunnen gefunden. (Quelle: Polizei Berlin)

Nach dem Tod eines 46-Jährigen durch mehrere Schüsse vor einem Backshop in Berlin-Wedding sucht die Polizei noch immer nach dem Täter. Mit einem Foto des Fluchtwagens wandte sie sich nun an die Bevölkerung.

Genau eine Woche nachdem ein noch unbekannter Schütze einen 46-Jährigen in Berlin-Wedding durch mehrere Schüsse tötete, bittet die Polizei nun Zeugen um Mithilfe bei der Tätersuche. Am Freitag veröffentlichte sie ein Foto des mutmaßlichen Fluchtwagens.

Der gesuchte Täter hatte am 27. August gegen 19.30 Uhr auf einem Gehweg vor dem "Kiosk & Backshop" in der Reinickendorfer Straße mehrmals auf einen 46 Jahre alten Stammgast des Geschäftes geschossen. Anschließend soll er mit dem weißen Fahrzeug geflüchtet sein. Beamte fanden das Auto kurze Zeit später auf der Hochstraße in Gesundbrunnen.

Alarmierte Rettungskräfte hatten noch versucht, das Opfer zu reanimieren. Der 46-Jährige erlag jedoch noch im Rettungswagen vor Ort seinen schweren Verletzungen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.