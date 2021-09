Zwei Schwerverletzte

Biker schleudert nach Zusammenstoß über Fahrbahn

Der Unfallort auf der Motzener Straße in Berlin-Marienfelde: Zwei Personen wurden schwer verletzt. (Quelle: Morris Pudwell)

Im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist ein Motorradfahrer mit einem Pkw zusammengeprallt. Offenbar übersah der Autofahrer den Biker, als er aus einer Einfahrt fuhr.

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Marienfelde sind ein Autofahrer und ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 20 Jahre alte Autofahrer war mit seinem Wagen am späten Freitagabend aus seiner Einfahrt auf die Motzener Straße gefahren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei erfasste er mit dem Auto den vorbeifahrenden Motorradfahrer.



Der 29-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Von dem Zusammenprall wurde das Auto so stark verformt, dass die Feuerwehr den 20-Jährigen aus dem Wagen befreien musste. Er erlitt schwere Verletzungen am Arm. Beide Männer kamen in ein Krankenhaus.

Die Motzener Straße war für die Unfallaufnahme für rund eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.