Wegen Verkehrsdelikt

Clan-Mitglied Ali Abou-Chaker festgenommen

04.09.2021, 17:32 Uhr | t-online

Ali Abou-Chaker (Archivbild): Der Bruder des Clan-Chefs ist erneut am Steuer erwischt worden. (Quelle: Olaf Wagner/imago images)

Die Polizei hat Ali Abou-Chaker erneut ohne Führerschein am Steuer erwischt und festgenommen. Gegen den 46-Jährigen ist ein Haftbefehl vollstreckt worden.

Immer wieder fährt er ohne Führerschein: Der Bruder von Arafat Abou-Chaker, Ali Abou-Chaker, ist erneut beim Fahren ohne Lizenz erwischt worden. Nun habe die Polizei den Bruder des Berliner Clan-Chefs festgenommen, berichtet "Bild".

Am Abend des 1. Juli sei Abou-Chaker von zwei Beamten am Steuer eines Mercedes CLA in Berlin-Wilmersdorf gesehen worden. Bereits zwei Jahre zuvor, 2019, wurde er wegen Fahrens ohne Führerschein zu einer Geldstrafe verurteilt.

Kriminell seit seiner Jugend

Ali Abou-Chaker sei unbelehrbar. Laut "Bild" sehen die Ermittler wegen einer zu erwartenden Haftstrafe eine mögliche Fluchtgefahr. Denn: Der Polizei liege seit seiner letzten Haftentlassung keine Meldeanschrift vor.

Der 46-Jährige zählt bereits 18 Einträge im Zentralregister. Zudem ist er wegen gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgefallen.