Berlin

Bundestag will Hilfsfonds nach Flutkatastrophe beschließen

07.09.2021, 03:46 Uhr | dpa

Der Bundestag kommt heute (9.00 Uhr) zu seiner voraussichtlich letzten Sitzung vor der Bundestagswahl am 26. September zusammen. Unter anderem soll der milliardenschwere Hilfsfonds für die Opfer der Hochwasserkatastrophe beschlossen werden. Für den Wiederaufbau von Wohnhäusern, Unternehmen, Straßen, Brücken und Schienen sollen in den kommenden Jahren rund 30 Milliarden Euro ausgezahlt werden. Am Freitag muss den Fonds noch der Bundesrat in einer Sondersitzung billigen.

Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen hatten Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. Ganze Landstriche wurden von den Wassermassen regelrecht weggerissen oder verwüstet. Bislang wurden rund 190 Tote gezählt, mehrere Menschen gelten noch immer als vermisst.