Bilder bei Instagram

"The Big Bang Theory"-Star schlendert durch Berlin

10.09.2021, 11:49 Uhr | t-online, pb

Die kennt man doch? TV-Star Kaley Cuoco ist seit mehreren Tagen in der Hauptstadt unterwegs – und genießt dabei offenbar auch das Nachtleben.

Ein Hauch von Los Angeles am Ku'damm in Berlin: "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco ist seit Tagen in der Hauptstadt unterwegs – und postet bei Instagram fleißig ihre Eindrücke aus der Metropole.

Die 35-jährige Schauspielerin dreht in Berlin derzeit die zweite Staffel der Serie "The Flight Attendant". In der Serie geht es um eine junge amerikanische Flugbegleiterin, die das Nachtleben liebt – und sich immer wieder in abenteuerliche Affären stürzt.

Zumindest das Nachtleben scheint Cuoco auch in Berlin zu genießen. Wie der Sender Fox News berichtet, wurde die US-Amerikanerin in dieser Woche beim Feiern in Berlin von Paparazzi erwischt. In Berlin kann man ja auch mal gut auf den Putz hauen – vor allem, wenn es privat gerade drunter und drüber geht.

Kaley Cuoco in Berlin: "Dass ich das Arbeit nennen darf"

In ihrer Instagram-Story schwärmt die in Kalifornien geborene Schauspielerin derweil vom Charme der Hauptstadt. Ein kürzlich veröffentlichtes Bild zeigt sie beim Schlendern über den Ku'damm – im Hintergrund die Gedächtniskirche. "Ich kann kaum glauben, dass ich das Arbeit nennen darf", schreibt sie dazu. Das klingt dann schon nach ganz normaler Berlin-Touristin.

Am vergangenen Freitag hatte Cuoco die Trennung von ihrem Mann Karl Cook bekanntgegeben. Nach drei Jahren. "Trotz tiefer Liebe und Respekt füreinander" habe sich ihre Beziehung auseinanderentwickelt, hieß es am Freitag in einer Mitteilung von Cuocos Sprecherteam, wie "USA Today" und "People.com" berichteten. Es gebe aber keine Wut oder Feindseligkeit – "ganz im Gegenteil", erklärte das Paar in der gemeinsamen Mitteilung.

"The Big Bang Theory"-Star trennt sich

Cuoco, eine passioniert Reiterin, und Cook, ein Reiter und Pferdetrainer, hatten im Juni 2018 geheiratet. Sie zogen knapp zwei Jahre nach ihrer Hochzeit in ein gemeinsames Haus. Die Schauspielerin war zuvor zwei Jahre mit dem Tennisspieler Ryan Sweeting verheiratet.

Cuoco ist durch die US-Serie "The Big Bang Theory" berühmt geworden. Darin spielte sie die Kellnerin und Schauspielerin Penny, die mit einer Clique von schrägen Naturwissenschaftlern befreundet ist. Die preisgekrönte Sitcom ging 2019 nach 12 Jahren und 279 Episoden zu Ende.