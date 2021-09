Nach Klinikbesuch verschwunden

14-Jährige in Berlin vermisst – wer hat Amal G. gesehen?

11.09.2021, 15:56 Uhr | t-online

In Berlin sucht die Polizei nach einer Jugendlichen, die seit Tagen vermisst wird. Nach einem Klinikaufenthalt kehrte die 14-jährige Amal G. nicht mehr nach Hause zurück. Sie befinde sich in einem "psychisch labilen Zustand".

Wer hat Amal G. aus Berlin gesehen? Die Polizei sucht mit einem Foto nach einer vermissten 14-Jährigen, die seit dem 9. September verschwunden ist. Wie es in einer Mitteilung heißt, habe die 14-jährige Amal G. nach einem Aufenthalt in Virchow-Klinikum in Wedding das Krankenhaus mitten in der Nacht verlassen und wird seitdem vermisst.

Die Jugendliche befinde sich in einem "psychisch labilen Zustand". Sie benötige eventuell ärztliche Hilfe. Auch eine "Eigengefährdung" könne nicht ausgeschlossen werden.

Polizei bittet um Hinweise

Die Gesuchte sei 160 bis 170 Zentimeter groß und habe eine "hagere Gestalt". Zuletzt sei sie mit einer schwarzen Jogginghose, einem hellen Shirt und Schuhen bekleidet gewesen. An beiden Unterarmen weise die Vermisste Narben auf.

Zeugen, die die Gesuchte gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei oder dem Kriminaldauerdienst unter 030 4664 171100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.