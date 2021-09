Berlin

240 neue Corona-Infektionen in Brandenburg

16.09.2021, 11:32 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Brandenburg bleibt vergleichsweise stabil: Innerhalb eines Tages wurden von den Gesundheitsämtern 240 neue Fälle gemeldet, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag berichtete. Am Vortag waren es 248 Neuinfektionen und vor einer Woche 242. Aktuell werden 54 Covid-19-Patienten in Kliniken behandelt, davon 15 auf Intensivstationen; 12 von ihnen müssen beatmet werden. Gegenüber dem Vortag gab es damit nur geringe Veränderungen.

Die Zahl der Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, die stationär behandelt werden, stieg landesweit leicht auf 0,87. Erst wenn dieser Wert größer als 7 ist, wird eine erste Warnstufe erreicht. Landesweit sind 1,5 Prozent (Vortag 1,4 Prozent) der verfügbaren Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Ein Alarm wird auch ausgelöst, wenn dies für mehr als 20 Prozent der verfügbaren Intensivbetten zutrifft. Die Landesregierung will dann über mögliche neue Beschränkungen beraten.

In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich 44,2 von 100.000 Menschen im Land. Am Vortag waren es 43,1, am Donnerstag vergangener Woche 40,1. Mit 32 Neuinfektionen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz in Cottbus am Donnerstag mit 120,6 auf den höchsten Wert im Land. Am entspanntesten ist die Situation mit keiner Neuinfektion und dem Wert 3,5 in Frankfurt (Oder). Bundesweit gab das Robert Koch-Institut die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag nach einem weiteren leichten Rückgang mit 76,3 an.