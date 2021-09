Besitz von Kinderpornografie

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Berliner NPD-Politiker

22.09.2021, 11:41 Uhr | pb, t-online

Einsatzwagen der Berliner Polizei (Symbolfoto): Am Dienstag wurde die Wohnung eines NPD-Politikers durchsucht. (Quelle: Andreas Gora/imago images)

Ein Berliner Politiker steht im Fokus der Ermittler. Er soll kinderpornografische Inhalte besitzen. Zwei Razzien wurden bereits durchgeführt.

Gegen einen Berliner NPD-Politiker wird wegen des Besitzes von kinderpornografischen Inhalten ermittelt. Am frühen Dienstagmorgen hatten Ermittler die Wohnung des Rechtsextremen im Bezirk Mitte gegen 6 Uhr in der Früh durchsucht. Das bestätigte eine Polizeisprecherin t-online. Weitere Details nannte sie nicht.

Polizei Berlin durchsucht auch den Arbeitsplatz

Später durchsuchte die Polizei dann auch den Arbeitsplatz des Tatverdächtigen in der Köpenicker Parteizentrale in Berlin. Festgenommen wurde der 33-jährige Tatverdächtige am Dienstag nicht, ein Haftbefehl liegt nicht vor.



Zuvor hatte die "B.Z." berichtet. Die Staatsanwaltschaft war am Mittwochvormittag zunächst nicht erreichbar.