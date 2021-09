Ungewöhnliche Luftaktivität

Heute viele Hubschrauber über Berlin – das steckt dahinter

30.09.2021, 15:02 Uhr | t-online

In der Hauptstadt fliegt heute was in der Luft: Mehrere Hubschrauber kreisen teils dicht beieinander. Bürger beschweren sich über den Lärm – und fragen sich: Was ist da eigentlich los?

Der Himmel über Berlin ist derzeit ganz schön voll. Zwar sind die Hauptstädter einiges gewohnt, ständig läuft irgendwo ein Polizei- oder Rettungseinsatz – aber so viele Hubschrauber wie am Donnerstag sind selten zeitgleich unterwegs.

Bei Twitter fragen sich mehrere Benutzer darum, was hinter den ungewöhnlichen Aktivitäten am Himmel steckt. "Was ist denn los in Berlin?", wundert sich eine Userin. "Erst nervte der seit heute früh andauernd in Mitte kreisende Hubschrauber und jetzt bin ich im Büro in Steglitz und da fliegt der auch." Ein anderer User berichtet ebenfalls aus Steglitz: "Hier kreisen zwei Hubschrauber."

Polizei Berlin: Heute viele Hubschrauber-Anfragen

Eine Polizeisprecherin bestätigt auf Nachfrage von t-online das außerordentliche Luftverkehrsaufkommen: "Wir haben heute sehr viele Anrufe von Menschen, die wissen wollen, was da los ist." Unter anderem seien über der russischen Botschaft Helikopter gemeldet worden.

Grund für den Lärm am Himmel: Filmaufnahmen! Zusätzlich zu dem üblichen Geschehen am Hauptstadthimmel (wie Verkehrsüberwachung oder Rettungshubschrauber) sind laut Polizei zwei Helikopter angemeldet, die teilweise dicht nebeneinander über der Stadt kreisen, um einen Film zu drehen. Und das den ganzen Tag, im gesamten Stadtgebiet.