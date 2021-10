Berlin

Verletzter bei Unfall mit Polizeiauto

05.10.2021, 09:52 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einem Einsatzwagen der Berliner Polizei ist am Montagabend ein Mensch verletzt worden. Das Auto war nach Polizeiangaben vom Dienstag mit Blaulicht und Martinshorn im Stadtteil Friedrichshain zu einem gemeldeten Raub unterwegs. An der Kreuzung Straße der Pariser Kommune und Karl-Marx-Allee kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Wagen einer 27-Jährigen, die in Richtung Frankfurter Tor unterwegs war. Der Beifahrer im Polizeiauto wurde dabei am Arm leicht verletzt. Die Umstände des Unfalls werden ermittelt.