Pilotprojekt in Berlin

Leuchtender Bahnsteig soll Reisen leichter machen

08.10.2021, 13:37 Uhr | t-online

Reisende am Bahnsteig Berlin Südkreuz (Archivbild): Grün bedeutet Einsteigen. (Quelle: Deutsche Bahn)

Durch den Einbau intelligenter LED-Bausteine sollen Reisende am Bahnhof Südkreuz in Berlin einen besseren Überblick haben. Mithilfe verschiedener Farben erkennt man, wann S-Bahnen ein- und ausfahren.

Zu Beginn des kommenden Jahres sollen LED-Leuchten an der Bahnsteigkante des Bahnhofs Südkreuz anzeigen, dass S-Bahnen ein- oder ausfahren und wo sie halten. Dafür beginnt die Deutsche Bahn nun die Bauarbeiten an Gleis 1.

Die Leuchten sollen den Reisenden den Einstieg in die S-Bahn leichter und damit auch schneller machen, wie die Deutsche Bahn mitteilt. In ferner Zukunft könnten die Lichter auch die Auslastung in den einzelnen Waggons anzeigen.

Das bedeuten die Farben:

Grünes Licht: Einsteigen

Rotes Licht: Zug fährt ein oder ab

Blinkendes rotes Licht: Warnung von durchfahrenden Zügen

Bahn am Bahnsteig Berlin Südkreuz (Archivbild): Bald werden Leuchten den Weg weisen. (Quelle: Deutsche Bahn)



Leuchten in Berlin: "Südkreuz ist ein Zukunftsbahnhof"

"Reisende sollen sich an unseren Bahnhöfen wohlfühlen", erklärt der Vorsitzende des Vorstands "DB Station&Service AG" Bernd Koch. Das mache Bahnfahren attraktiver und sei damit ein weiterer Schritt hin zur Mobilitätswende. Auch der Bahnhof Südkreuz sei nicht zufällig gewählt: Er sei einer der "Zukunftsbahnhöfe", an denen Innovationen ausprobiert werden, heißt es weiter.

Das Berliner Startup "SIUT" entwickelt Fertigteile mit integrierten LEDs, die Beton erleuchten. In Kombination mit einer intelligenten Lichtsteuerung machen sie den Bodenbelag zum Wegweiser.