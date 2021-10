Autos und Gebäude beschädigt

Ausschreitungen vor "Köpi"-Räumung in Berlin

15.10.2021, 07:13 Uhr | dpa, t-online

Für die Räumung des linksautonomen Bauwagencamps "Köpi"-Platz sind in Berlin rund 2.000 Polizisten im Einsatz. Am Abend kam es zu Krawallen in der Umgebung.

Vor der geplanten Räumung des linksautonomen Wagencamps "Köpi" in Berlin-Mitte sind in der Nacht zum Freitag in der Umgebung Autos und Gebäude beschädigt worden.



Mehrere Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt, wie eine Polizeisprecherin am frühen Freitagmorgen sagte. Bei elf Autos wurden nach ihren Angaben Scheiben eingeworfen, auch auf Gebäude flogen Steine und Farbbeutel, Fenster gingen zu Bruch. Am späten Donnerstagabend hatte die Berliner Polizei die Lage noch als "überwiegend störungsfrei" eingeschätzt.

Bei der größten Demonstration am Donnerstag mit etwa 500 Teilnehmenden wurde demnach zwar eine Polizistin leicht verletzt, dennoch blieben nach Einschätzung der Beamten Eskalationen zunächst aus. Angesichts der Vorfälle in der Umgebung sagte ein Sprecher später, dass die Nacht "nicht mehr als ruhig" oder "störungsfrei" bezeichnet werden könne.

Berlin-Mitte: Lage am Morgen zunächst ruhig

Am Freitagmorgen war die Lage den Angaben zufolge ruhig. Einige wenige Unterstützer seien zu ab 5 Uhr angemeldeten Kundgebungen am Rande der abgesperrten Zone um das Gelände gekommen, sagte die Sprecherin. Die Polizei hat nach ihren Worten 2.000 Beamte in Berlin im Einsatz, davon 700 aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei.

Das linksautonome Wagencamp "Köpi" in Berlin-Mitte soll am Freitag von der Polizei geräumt werden. Laut "Berliner Zeitung" soll die Räumung gegen 10 Uhr beginnen. Erwartet werden Auseinandersetzungen mit Bewohnern auf dem rund 2.600 Quadratmeter großen Grundstück.



Der Eigentümer hatte mit Hinweis auf eine Baugenehmigung im Juni erfolgreich auf Räumung geklagt. Einen Eilantrag der Bewohner zum Stopp der Zwangsvollstreckung hatte das Berliner Kammergericht am Mittwoch abgewiesen.

Die Polizei riegelte die Umgebung des Projekts ab: Nur noch Anwohnerinnen und Anwohner sowie deren Besuch dürfen die betroffenen Straßen nutzen.

Wagencamp "Köpi" soll geräumt werden: Brandattacken am Wochenende

Das Wagencamp auf einem Gelände an der Köpenicker Straße gilt als eines der letzten Symbolprojekte der linksradikalen Szene in Berlin. Die Bewohner hatten Widerstand gegen die Räumung angekündigt und den Zaun um das Gelände in den vergangenen Tagen zusätzlich gesichert.

Am vergangenen Wochenende hatten bereits Hunderte Unterstützer der "Köpi" demonstriert. In den vergangenen Nächten wurden in der Umgebung mehrfach Mülltonnen und Reifen in Brand gesteckt. Am Mittwochmorgen beschädigten Unbekannte am Bürgeramt in Berlin-Mitte die Verglasung der Eingangstüren und sprühten den Spruch "Köpi bleibt" ans Gebäude.

Zu "Köpi" gehört auch ein großes Hinterhaus, das aber nicht geräumt werden soll. Auf dem daneben liegenden Grundstück mit alten Bauwagen leben nach Angaben des Bewohner-Vereins etwa 30 Menschen.