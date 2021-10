Krawalle am "Köpi-Platz"

Polizei-Räumpanzer durchbricht Barrikade

15.10.2021, 11:27 Uhr | jl, ASS, dpa, t-online

Für die Räumung des linksautonomen Bauwagencamps "Köpi-Platz" ist die Polizei in Berlin mit einem Großaufgebot und schwerer Technik im Einsatz. Die Bewohner geben nicht kampflos auf.

In Berlin räumen Polizisten am Freitag das linksautonome Bauwagencamp "Köpi-Platz". Mit schwerem Gerät wie Räumpanzern, Flex und Hämmern durchbrachen Polizisten die von den Bewohnern aufgestellten Barrikaden.



Dadurch gelangten sie auf das Gelände, wie ein t-online-Reporter vor Ort berichtet. Die Einsatzkräfte kletterten zudem über Leitern und Gerüste auf die Mauern der Wagenburg. Von innen waren Explosionen und lauter Protest zu hören.



Polizisten räumen Barrikaden am Eingang der Bauwagensiedlung während der Räumung aus dem Weg: Mit schwerem Gerät verschafften sich die Beamten Zugang. (Quelle: Fabian Sommer/dpa)



Erste Bewohner wurden nach Informationen von vor Ort bereits abgeführt. Am Mittag beruhigte sich die Lage, berichtet ein t-online-Reporter.

Berlin: Tumulte bei Gegendemonstrationen

Laut "Berliner Zeitung" kam es auf dem Bethaniendamm bei Gegendemonstrationen zu Tumulten. Das Polizeiaufgebot an der Absperrung wurde massiv verstärkt, einige Demonstrierende wurden abgeführt. Es kam auch zu Pöbeleien gegen Journalisten.

Polizisten führen einen Demonstranten ab: Zahlreiche Menschen demonstrierten gegen die Räumung. (Quelle: Jannik Läkamp)



Auf Twitter schrieben die Bewohner des "Köpi-Platzes", dass sich Menschen in Bäumen mit der Barrikade am Eingang verbunden hätten. Das Sicherheitsseil könne beim Eindringen der Polizei gekappt werden. Menschenleben seien durch die gefährliche Konstruktion somit in Gefahr.

Von der Polizei hieß es, die Hinweise auf festgekettete Demonstranten seien überprüft worden. "Wir wollen ja keine Menschenleben gefährden". Das weitere Vorgehen stelle jedoch keine Gefahr da. Spezialisten mit Kletterausrüstung waren vor Ort, um sie aus den Bäumen zu holen.

2.000 Beamte im Einsatz – Ausschreitungen in der Nacht

2.000 Beamte sind nach Polizeiangaben für die Räumung des "Köpi-Platzes" im Einsatz. Darunter seien 700 Kräfte aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Die Beamten würden nicht nur am Gelände eingesetzt, sondern auch an anderen "signifikanten Örtlichkeiten", etwa zum Schutz von Parteibüros.

Ein Räumfahrzeug der Polizei steht vor Beginn der Räumung auf der Straße: Die sogenannte Wagenburg "Köpi" gilt seit vielen Jahren als eines der Symbolprojekte der linksradikalen Szene in Berlin. (Quelle: Fabian Sommer/dpa)



Vor Ort waren am Morgen Einsatzkräfte und schweres Gerät zusammengezogen worden: Gepanzerte Einsatzfahrzeuge und Einsatzwagen waren im Einsatz. Dutzende Gegendemonstranten hatten sich zu drei angemeldeten Kundgebungen versammelt.

Nach Angaben der Polizei waren bereits in der Nacht in der Umgebung Autos und Gebäude beschädigt worden. Mehrere Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt. Zuvor hatten am Donnerstagabend mehrere Hundert Menschen weitgehend friedlich im nahen Kreuzberg demonstriert.



Ein Audi brennt in der Adalbertstraße in Kreuzberg: Vor der geplanten Räumung des "Köpi-Platzes" kam es zu Ausschreitungen. (Quelle: Morris Pudwell)



Gebiet weiträumig abgesperrt

Die Polizei hatte schon am Donnerstag die Umgebung des Projekts abgesperrt. Dabei seien vom Gelände des Wagencamps Gegenstände geworfen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Bewohner hatten ihrerseits in den vergangenen Tagen den Zaun um das Gelände zusätzlich verstärkt. Man werde nicht kampflos aufgeben, hieß es vergangene Woche.



Polizisten sichern die Umgebung ab: Schon am Donnerstag war das Gebiet weiträumig abgesperrt worden. (Quelle: Jannik Läkamp)



Das Wagencamp auf einem Gelände an der Köpenicker Straße gilt als eines der letzten Symbolprojekte der linken Szene in Berlin. Auf dem rund 2.600 Quadratmeter großen Grundstück neben einem 1990 besetzten Haus am ehemaligen Mauerstreifen wohnen etwa 30 Menschen in Bauwagen.



Ein vermummter Bewohner ist auf dem "Köpi-Platz" zu sehen: Die Bewohner hatten Widerstand gegen die Räumung angekündigt. (Quelle: Michele Tantussi/Reuters)



Der Grundstückseigentümer hatte mit Hinweis auf eine Baugenehmigung im Juni erfolgreich auf Räumung geklagt. Einen Eilantrag der Bewohner zum Stopp der Zwangsvollstreckung wies das Berliner Kammergericht am Mittwoch ab.



Proteste gegen Räumung

Schon am vergangenen Wochenende hatten Hunderte Unterstützer des "Köpi" in Mitte und Friedrichshain gegen die Räumung protestiert. In den vergangenen Nächten wurden in der Umgebung mehrfach Mülltonnen und Reifen in Brand gesteckt. Am Mittwochmorgen beschädigten Unbekannte am Bürgeramt in Berlin-Mitte die Verglasung der Eingangstüren und sprühten "Köpi bleibt" ans Gebäude.



Zu "Köpi" gehört ein großes Hinterhaus, das aber nicht geräumt werden soll. Das Gebäude am Mauerstreifen von Ost-Berlin wurde 1990, im Jahr nach dem Mauerfall, besetzt. Neben Wohnungen in den oberen Stockwerken gibt es im Keller und den unteren Geschossen einen Konzertraum, eine Kletterwand, eine kleine Sporthalle und ein Kino.