Festnahme in Bayern

Mann vor Shishabar erschossen – Verdächtiger gefasst

19.10.2021, 09:39 Uhr | AFP

Tagelang galt er als flüchtig, nun haben Ermittler einen Tatverdächtigen in Bayern festgenommen. In Berlin-Wedding soll er einen 42-Jährigen niedergeschossen haben.

Rund zwei Wochen nachdem in Berlin ein Mann auf offener Straße erschossen wurde, hat die Polizei den Tatverdächtigen in Bayern gefasst. Der 32-Jährige wurde in Regensburg festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin am Montagabend mit. Die Ermittler werfen dem Mann Mord vor.

Er soll am 2. Oktober im Berliner Stadtteil Wedding einen 42-Jährigen auf offener Straße vor einer Shisha-Bar erschossen haben. Die Hintergründe sind noch unklar. Allerdings geht die Polizei nach eigenen Angaben von einer privaten Streitigkeit aus. Der 32-Jährige galt seitdem als flüchtig.