Beamte in Krankenhaus behandelt

Trio tritt und schlägt in Neukölln auf Polizisten ein

26.10.2021, 12:00 Uhr | dpa, t-online

In Berlin ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. In Neukölln waren zwei Beamte von drei Personen angegriffen und verletzt worden. Die Einsatzkräfte wurden in Krankenhäuser gebracht.

Zwei Polizeibeamte sind in Berlin in der Nacht zum Dienstag von drei Männern angegriffen und verletzt worden. Das Trio habe auf die Beamten eingeschlagen und -getreten, teilte die Polizei mit. Unter ihnen sei ein 35-Jähriger gewesen, der im Vorfeld bereits wegen häuslicher Gewalt aufgefallen sein soll.

Die Beamten waren gerade für eine sogenannte Gefährderansprache auf dem Weg zu ihm in die Erkstraße in Neukölln, als er den Einsatzkräften im Treppenhaus mit zwei Verwandten im Alter von 36 und 41 Jahren entgegenkam.



Berliner Polizeikräfte an Kopf, Oberkörper und Beinen verletzt

Die drei seien dann auf die beiden Beamten losgegangen und hätten nur mit hinzugerufener Verstärkung und Reizgas unter Kontrolle gebracht werden können. Sowohl die Polizeimeisterin als auch der Polizeikommissar wurden am Kopf, am Oberkörper und an den Beinen verletzt. Zur ambulanten Behandlung kamen sie in ein Krankenhaus und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

Der 35-Jährige wurde bis zum Dienstagmorgen in Gewahrsam genommen. Seine beiden Verwandten kamen auf freien Fuß, nachdem deren Identität geklärt war. Alle drei müssen sich nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung verantworten.