Mysteriöser Vorfall auf der Spree

Frau wird auf Partyboot plötzlich vermisst – große Suchaktion startet

01.11.2021, 10:22 Uhr | t-online

In Berlin ist es bei einer Halloween-Feier auf einem Partyboot auf der Spree zu einem dramatischen Vorfall gekommen: Eine junge Frau wurde plötzlich vermisst, vermutlich war sie über Board gegangen.

Dramatischer Rettungseinsatz auf der Spree in Berlin: Bei einer Feier auf einem Partyboot zu Halloween ist es zu einem mysteriösen Vorfall gekommen. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, habe ein mietbares Partyboot gegen 21.30 Uhr kurz am Ufer der Spree in Oberschöneweide angelegt. Als sich das Boot wenig später wieder in Bewegung setzte, fehlte plötzlich ein Partygast. Eine junge Frau war nicht mehr auffindbar, ihre persönlichen Sachen waren jedoch noch auf dem Boot.

Ein Partyboot liegt am Ufer der Spree: Eine junge Frau wurde bei einer Halloween-Feier plötzlich vermisst. (Quelle: Pudwell)



Die Partygäste und die Crew vermuteten, dass die junge Frau ins Wasser gestürzt sein könnte. Sofort meldeten sie den Vorfall der Feuerwehr, die mit Helfern des Wasserrettungsdienstes die Spree absuchte. Da die Gäste jedoch nicht genau sagen konnte, wo die Frau ins Wasser gestürzt sein könnte, gestaltete sich die Suche aufgrund des großen Gebiets schwierig.

Doch mitten in der Suchaktion hätten laut des Reporters die am Ufer wartenden Partygäste plötzlich laut aufgeschrien und geklatscht. Die angeblich über Board gegangene Frau habe sich gemeldet. Sie soll unbestätigten Informationen zufolge bei einem Freund in Berlin-Mitte wieder aufgetaucht sein.



Nach ersten Erkenntnissen stürzte die Frau tatsächlich ins Wasser – und rettete sich selbst. Wie und wo sie wieder ans Ufer und schließlich wieder in die Stadt gelangte, ist noch unklar.