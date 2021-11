Starke Druckwelle

Gasexplosion zerstört Einfamilienhaus

02.11.2021, 08:10 Uhr | dpa, t-online

Beschädigtes Haus in Glienicke: Eine Gasexplosion hatte das Haus schwer beschädigt. (Quelle: chp/imago images)

Großeinsatz in Glienicke/Nordbahn am Montagabend: Dort kam es zu einer Gasexplosion in einem Haus – doch die Bewohner hatten Glück im Unglück. Die Wohnsiedlung wurde zwischenzeitlich evakuiert.



Bei einer Gasexplosion ist ein Einfamilienhaus in Glienicke/Nordbahn (Oberhavel) völlig zerstört worden. Die Bewohner konnten sich ins Freie retten und blieben bei dem Unglück am Montagabend unverletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Da aus den stark beschädigten Leitungen weiterhin Gas ausströmte, drohte in der Siedlung am Stadtrand von Berlin in den späten Abendstunden zunächst weiter Explosionsgefahr.



Einsatzkräfte in Glienicke: In der Nacht mussten rund 20 Personen evakuiert werden. (Quelle: chp/imago images)



Wie ein Reporter vor Ort berichtete, habe die Druckwelle auch mehrere hundert Meter entfernt stehende Häuser erschüttert. Die Feuerwehr richtete vorübergehend einen Sperrkreis ein, der den Umkreis des Hauses bis zum Eintreffen von Experten sichern sollte.