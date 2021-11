Berlin

Corona breitet sich immer schneller in Berlin aus

06.11.2021, 11:23 Uhr | dpa

Das Corona-Virus breitet sich mit wachsendem Tempo in Berlin aus. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich rechnerisch 199,1 von 100.000 Menschen an, wie das Robert Koch-Institut am Samstag mitteilte. Am Samstag vor einer Woche hatte der Wert noch bei 141,6 gelegen, eine weitere Woche zuvor bei 115,8. Die meisten Neuinfektionen gab es demnach zuletzt im Bezirk Reinickendorf.

Mit 67,3 Prozent sind nach Senatsangaben etwa zwei Drittel der Berliner vollständig gegen die Seuche geimpft. Die Quote ist binnen eines Monats lediglich um 2,7 Prozentpunkte gestiegen, der Anteil der Erstimpfungen noch etwas langsamer.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich nach den amtlichen Zahlen 231.036 Berlinerinnen und Berliner angesteckt. 3735 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Infektion.

11,5 Prozent der Intensivbetten in der Stadt sind nach Senatsangaben mit Covid-19-Patientinnen und -Patienen belegt. Die entsprechende Ampel im Warnsystem des Landes zeigt Gelb. Bundesweit lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei 183,7.