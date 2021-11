Berlin

Corona-Inzidenz-Wert klettert in NRW auf 112,7

06.11.2021, 12:50 Uhr | dpa

Proben für Corona-Tests werden im Diagnosticum-Labor in Plauen für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche ist in Nordrhein-Westfalen am Samstag auf 112,7 gestiegen. Das hat das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet. Am Vortag hatte die Kennziffer noch bei 106,8 gelegen.

Bundesweit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 183,7 und lag damit noch deutlicher über dem NRW-Niveau. Laut RKI gab es im bevölkerungsreichsten Bundesland 4319 neue Covid-19-Fälle binnen 24 Stunden. Das waren weniger als am Vortag. 26 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus (Vortag: 22).

Spitzenreiter im Land ist weiterhin der Landkreis Minden-Lübbecke, wo die Inzidenz von 212,1 auf 219,8 anstieg. In Gütersloh ging sie leicht zurück auf 154,9, in Leverkusen stieg sie auf 176,3.