Mehr Kulanz für mehr Tempo

Booster-Impfungen in Berlin schon nach fünf Monaten

17.11.2021, 17:51 Uhr | t-online, ads

Zahlreiche Personen stehen an einem Berliner Corona-Impfzentrum an (Archivbild): In Berlin kommt die Booster-Impfung nun doch früher als gedacht. (Quelle: Stefan Zeitz/imago images)