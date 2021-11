Trotz Corona-Pandemie

Berlinale hält an Festivalplänen für 2022 fest

19.11.2021, 15:29 Uhr | dpa

Eine gute Nachricht für Film-Fans: Trotz der verschärften Corona-Lage soll die Berlinale wie geplant Anfang 2022 stattfinden – unter 2G-Bedingungen.



Die Berlinale hält trotz verschärfter Infektionslage in Deutschland an ihren Plänen für das kommende Jahr fest. Das Filmfestival soll im Februar 2022 wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden – gelten soll dann die 2G-Regel. Das heiße, dass der Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene möglich sein werde, teilte Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek mit. "Die eventuelle Erweiterung auf 2G plus haben wir im Auge."

Weil sich zuletzt immer mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben, greifen vielerorts wieder strengere Regeln, auch um eine Überlastung der Kliniken zu verhindern. "Die rasante Entwicklung der Infektionszahlen ist natürlich beunruhigend", teilte Rissenbeek der Deutschen Presse-Agentur mit. Die soeben beschlossenen weiteren Maßnahmen zur Eindämmung seien daher sehr wichtig.

Berlinale 2022: 2G-Plus weiter offen

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals. Tausende Besucher kommen normalerweise nach Berlin. Vor der Pandemie waren für die Kinovorführungen mehr als 300.000 Tickets verkauft worden. In diesem Jahr wurde die Berlinale wegen der Pandemie geteilt: Im Frühjahr konnten Fachleute online Filme schauen, erst verspätet im Sommer liefen Filme fürs Publikum.

Nun ist wieder ein Festival im Februar geplant. Eine Möglichkeit dafür wäre auch das Modell "2G plus". Was genau das bedeuten und bei welchen Veranstaltungen es beispielsweise gelten könnte, werde geprüft. Die Option "2G plus" umfasse "diverse Erweiterungsoptionen" wie Maske, Abstand, Tests. "Wie welche Option eingesetzt wird, werden wir in enger Abstimmung mit den Behörden entscheiden und umsetzen", teilte Rissenbeek auf Anfrage mit.