Attacke mit Messer

Duo sticht 23-Jährigem mehrfach in den Bauch

27.11.2021, 12:00 Uhr | t-online

Messerattacke in Berlin: Ein junger Mann hat erst einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen und erlitt dann mehrere Messerstiche. Die Täter flüchteten anschließend.

In Berlin haben zwei Personen am Freitagnachmittag einen Mann mit einem Messer attackiert. Wie die Polizei mitteilt, war das 23-jährige Opfer gegen 15.15 Uhr auf einem Trampelpfad in der Nähe des Naumburger Rings in Marzahn-Hellersdorf unterwegs.

Plötzlich bekam der Mann einen Schlag auf den Hinterkopf. Als er sich umdrehte, sah er den Angaben zufolge drei Männer. Zwei von ihnen stachen ihm daraufhin mehrfach in den Bauch. Das Trio flüchtete anschließend in Richtung U-Bahnhof Louis-Lewin-Straße.

Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er operiert. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.