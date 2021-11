Berlin

Razzia bei mutmaßlicher Drogenbande: Verhaftungen

29.11.2021, 12:58 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) - Bei einer Razzia in Berlin und Brandenburg sind am Montag fünf Männer verhaftet worden. Sie sollen als Bande agiert haben und mehr als 1,2 Tonnen Drogen unterschiedlichster Art nach Deutschland eingeschmuggelt und über Zwischenhändler verkauft haben, wie die Staatsanwaltschaft Berlin mitteilte. Der Straßenverkaufswert der größtenteils im Vorfeld sichergestellten Drogen liegt nach Behördenangaben bei mehr als elf Millionen Euro. Im Fokus der Durchsuchungen standen Barber- und Handyshops in Berlin, wie eine Behördensprecherin sagte.

Auf die Spur gekommen sind die Ermittler den Verdächtigen im Alter von 31 bis 41 Jahren demnach durch die Entschlüsselung von Daten des Messengerdienstes Encrochat. Das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg habe im Auftrag der Staatsanwaltschaft in den frühen Morgenstunden an 15 Orten durchsucht und die Haftbefehle vollstreckt. Zwei Objekte davon waren in Brandenburg.