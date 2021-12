Berlin

Kalayci begrüßt Stiko-Ankündigung zum Impfen von Kindern

09.12.2021, 16:31 Uhr | dpa

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hat sich positiv zur Ankündigung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu Kinderimpfungen geäußert. Die Stiko will die Corona-Impfung Kindern von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten empfehlen. Aber auch gesunde Kinder sollen bei individuellem Wunsch geimpft werden können, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung des Expertengremiums zu einem Beschlussentwurf. "Ich begrüße den Entschluss der Stiko", sagte Kalayci am Donnerstag. "Es kommt nun darauf an, dass der Bund den Impfstoff auch wie angekündigt liefert."

Berlin will am 15. Dezember mit den Corona-Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf beginnen, wie Kalayci am Dienstag bekanntgegeben hat. Impfungen sollen in den Impfzentren, an Schulen und an besonderen Orten wie im Zoo oder im Naturkundemuseum möglich sein. In den Impfzentren sollen die Kapazitäten entsprechend ausgebaut werden. So sind in Tegel, in der Messehalle und im ICC insgesamt 35 zusätzliche Impfkabinen für Kinder geplant.