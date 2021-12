Berlin

Taxi gerammt: Zwei Frauen und ihre Töchter verletzt

12.12.2021, 11:22 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Bei einem Autounfall in Berlin-Friedrichshain sind zwei Frauen und deren Töchter teils schwer verletzt worden. Das Taxi der vier sei in der Nacht zum Sonntag auf der Friedenstraße von einem Linksabbieger gerammt worden, teilte die Polizei mit. Die beiden Mütter im Alter von 32 und 39 Jahren wurden mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch die beiden elfjährigen Töchter mussten ins Krankenhaus, eine erlitt eine Beckenprellung, die andere eine Platzwunde. Der 50-jährige Taxifahrer blieb unverletzt, genauso der 38-jährige Fahrer des anderen Wagens. Nach den Angaben vom Sonntag soll er die Vorfahrtsregeln missachtet haben. Der genaue Unfallhergang werde noch ermittelt.